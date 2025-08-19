Звездный новичок "Барселоны" верит в грандиозный успех каталонской команды
Фото: Instagram/fcbarcelona
В минувшие выходные стартовал очередной сезон в испанском футбольном чемпионате. Один из главных фаворитов турнира "Барселона" открыла Ла Лигу с крупной выездной победой над "Мальоркой" – 3:0, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Mundo Deportivo, после данного гостевого разгрома новобранец "блауграны", экс-игрок "МЮ" Маркус Рашфорд высказался, что его коллеги готовы бороться за победу на всех турнирах, где примут участие.
Сам же форвард в матче против "Мальорки" официально дебютировал за "каталонцев", выйдя на замену во втором тайме.
"Не вижу причин, чтобы "Барса" не выиграла абсолютно все трофеи. Иначе бы в прошлом сезоне эта команда не сделала "требл". Настрой и мотивация высоки". Маркус Рэшфорд
Месяц назад Рэшфорд перешел на один сезон из "Манчестер Юнайтед" в состав "сине-гранатовых" на правах аренды, с условиях дальнейшего выкупа.
Он является воспитанником "манкунианцев", где провел 426 матчей во всех турнирах, забив 138 голов и сделав 78 результативных ассистов.
