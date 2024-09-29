"Осасуна" нанесла первое поражение "Барселоне" в новом сезоне Ла Лиги
Команду немецкого специалиста в ночь на 29 сентября огорчила "Осасуна", которая отпраздновала победу на своей арене со счетом 4:2 в рамках 8-го тура испанского чемпионата.
Авторами голов у хозяев поля стали Анте Будимир (дубль), Брайан Сарагоса и Абель Бретонес. У "каталонцев" отличились Пау Виктор и Ламин Ямаль.
Таким образом, "блауграна" потерпела первое поражение с Фликом в новом сезоне Ла Лиги.
"Нужно принять такие поражения, сыграли не очень хорошо. Не ожидал, что сыграем вот так. Нужно двигаться дальше, сейчас мы на верном пути. Допустили много ошибок, а соперник сыграл очень хорошо. Хотя я думаю, что в случае со вторым голом было нарушение правил в начале атаки, не до конца уверен, потому что не видел повтора. Однако я слышал именно такое мнение. Четыре пропущенных гола – это слишком много".Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик
Пропустив 4 мяча от "Осасуны", "сине-гранатовые" повторили результат матча с этой командой 40-летней давности, когда также проиграли со счетом 4:2.
4-1 Osasuna-Barça Minuto 85. Gol de Bretones con una zurdazo imponente.— Pedro Martin (@pedritonumeros) September 28, 2024
Partidos con 4 goles de Osasuna al Barça:
4-2 en 1936
4-2 en 1984
4-1 en 2024
Впервые "блауграна" пропустила столько же голов от "красных" в 1936 году. Тогда тоже был зафиксирован результат 4:2.
Независимо от исхода матча с "Осасуной", подопечные Флика все еще лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 21 очко. Далее идут "Реал" (17) и "Атлетико" (15), которые сыграют между собой в ночь на 30 сентября.
Между тем 29 сентября стартуют поединки стадии 1/4 финала на ЧМ-2024 по футзалу в Узбекистане.