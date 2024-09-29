"Осасуна" нанесла первое поражение "Барселоне" в новом сезоне Ла Лиги

Каталонский футбольный клуб "Барселона" впервые проиграл в испанском первенстве при новом главном тренере Ханс-Дитер Флике. У "блауграны" было подряд 7 побед на старте сезона Ла Лиги, сообщает Zakon.kz.

Команду немецкого специалиста в ночь на 29 сентября огорчила "Осасуна", которая отпраздновала победу на своей арене со счетом 4:2 в рамках 8-го тура испанского чемпионата.

Авторами голов у хозяев поля стали Анте Будимир (дубль), Брайан Сарагоса и Абель Бретонес. У "каталонцев" отличились Пау Виктор и Ламин Ямаль.





Таким образом, "блауграна" потерпела первое поражение с Фликом в новом сезоне Ла Лиги.

"Нужно принять такие поражения, сыграли не очень хорошо. Не ожидал, что сыграем вот так. Нужно двигаться дальше, сейчас мы на верном пути. Допустили много ошибок, а соперник сыграл очень хорошо. Хотя я думаю, что в случае со вторым голом было нарушение правил в начале атаки, не до конца уверен, потому что не видел повтора. Однако я слышал именно такое мнение. Четыре пропущенных гола – это слишком много". Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик

Пропустив 4 мяча от "Осасуны", "сине-гранатовые" повторили результат матча с этой командой 40-летней давности, когда также проиграли со счетом 4:2.

4-1 Osasuna-Barça Minuto 85. Gol de Bretones con una zurdazo imponente.



Partidos con 4 goles de Osasuna al Barça:

4-2 en 1936

4-2 en 1984

4-1 en 2024 — Pedro Martin (@pedritonumeros) September 28, 2024

Впервые "блауграна" пропустила столько же голов от "красных" в 1936 году. Тогда тоже был зафиксирован результат 4:2.

Независимо от исхода матча с "Осасуной", подопечные Флика все еще лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 21 очко. Далее идут "Реал" (17) и "Атлетико" (15), которые сыграют между собой в ночь на 30 сентября.

Между тем 29 сентября стартуют поединки стадии 1/4 финала на ЧМ-2024 по футзалу в Узбекистане.