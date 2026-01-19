#Казахстан в сравнении
Спорт

"Сосьедад" обыграл "Барселону" и прервал их серию из 11 побед подряд

Футбол Победа Сосьедада, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 10:57 Фото: Instagram/realsociedad
Лидер испанского футбольного чемпионата "Барселона" не смогла одержать 12-ю подряд победу на европейской арене. Их победное шествие остановили футболисты "Реал Сосьедада", которые переиграли соперника у себя дома со счетом 2:1 в рамках игр Ла Лиги, сообщает Zakon.kz.

Счет открыли хозяева поля, когда на 32-й минуте отличился их капитан Микель Ойарсабаль. После перерыва вышедший на замену Маркус Рэшфорд восстановил равновесие с передачи Ламина Ямаля.

Однако португальский вингер "Сосьедада" Гонсалу Гедеш не согласился с ничьей и вырвал победу для своих коллег.

Нельзя не упомянуть про то, что "бело-голубые" заканчивали игру в меньшинстве: за несколько минут до финального свистка был удален Карлос Солер.

Тем самым это поражение стало первым для каталонского коллектива с ноября 2025 года. Тогда "блауграна" разгромила представителей "Челси" (3:0) в ходе игр Лиги чемпионов.

К тому же команда Ханси Флика по итогам матчей 20-го тура Ла Лиги близко подпустила к себе главного конкурента по турнирной таблице – "Реал".

"Сливочные" в прошедшие выходные одержали первую победу во главе с новым наставником Альваро Арбелоа, одолев дома "Леванте" (2:0).

Этот успех позволил мадридскому клубу набрать 48 очков, а впереди по-прежнему "сине-гранатовые" (49).

Также дебютного успеха в минувший уик-энд в АПЛ добился новый главный тренер "МЮ" – Майкл Кэррик.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
