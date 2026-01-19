"Сосьедад" обыграл "Барселону" и прервал их серию из 11 побед подряд
Счет открыли хозяева поля, когда на 32-й минуте отличился их капитан Микель Ойарсабаль. После перерыва вышедший на замену Маркус Рэшфорд восстановил равновесие с передачи Ламина Ямаля.
Однако португальский вингер "Сосьедада" Гонсалу Гедеш не согласился с ничьей и вырвал победу для своих коллег.
Нельзя не упомянуть про то, что "бело-голубые" заканчивали игру в меньшинстве: за несколько минут до финального свистка был удален Карлос Солер.
Тем самым это поражение стало первым для каталонского коллектива с ноября 2025 года. Тогда "блауграна" разгромила представителей "Челси" (3:0) в ходе игр Лиги чемпионов.
К тому же команда Ханси Флика по итогам матчей 20-го тура Ла Лиги близко подпустила к себе главного конкурента по турнирной таблице – "Реал".
"Сливочные" в прошедшие выходные одержали первую победу во главе с новым наставником Альваро Арбелоа, одолев дома "Леванте" (2:0).
Этот успех позволил мадридскому клубу набрать 48 очков, а впереди по-прежнему "сине-гранатовые" (49).
Также дебютного успеха в минувший уик-энд в АПЛ добился новый главный тренер "МЮ" – Майкл Кэррик.