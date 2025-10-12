Казахстанский теннисист-юниор выиграл престижный турнир в Корее

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы (23 ITF Juniors) уверенно подтвердил статус одного из лидеров мирового юниорского тенниса, сообщает Zakon.kz.

В южнокорейском Вонджу завершился престижный юниорский турнир серии ITF Juniors категории J300, который традиционно считается неофициальным чемпионатом Азии среди теннисистов до 18 лет.

В финале первая ракетка Казахстана до 18 лет Зангар Нурланулы встретился с представителем Китайского Тайбэя – Куан Чеу Ченом, занимающим 41-ю позицию в мировом юниорском рейтинге.

Зангар с самого начала матча продемонстрировал высочайший уровень игры, полностью контролируя ход встречи. Он агрессивно действовал на приеме, стабильно подавал и практически не оставил сопернику шансов. Финальный счет – 6:2, 6:1 в пользу казахстанского теннисиста, сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

Ранее теннисисты уже пересекались на корте в рамках финального этапа юниорского Кубка Дэвиса осенью 2024 года, где казахстанец одержал непростую победу со счетом 7:6, 6:2.

Этот титул стал для Нурланулы вторым подряд на харде, на прошлой неделе казахстанец выиграл турнир J200 в другом корейском городе Чхунчхон. Кроме того, победная серия Зангара на харде продлилась до 11 матчей из последних 11 игр.