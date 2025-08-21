#АЭС в Казахстане
Спорт

"Кайрат" и "Селтик" встретятся в Алматы без Дастана Сатпаева

&quot;Кайрат&quot; и &quot;Селтик&quot; сыграют в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 06:00 Фото: uefa
Без 17-летнего нападающего Дастана Сатпаева на Центральном стадионе Алматы пройдет ответная игра алматинского "Кайрата" с шотландским "Селтиком" в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Матч в Глазго прошел на стадионе "Селтик Парк" в ночь на 21 августа и завершился со счетом 0:0. Главным разочарованием для фанатов казахстанской команды стала желтая карточка на последних секундах для нападающего алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева.

Она досталась за то, что молодой форвард заблокировал игроку соперника попытку ввести мяч в игру, и стала третьей по ходу нынешней еврокампании. Теперь любимчик казахстанцев не сыграет в ответном матче Лиги чемпионов УЕФА с шотландским "Селтиком". Это будет первый матч сезона, который "Кайрат" проведет без талантливого форварда.

26 августа в Алматы победитель противостояния выйдет в общий этап Лиги чемпионов, а проигравшая команда продолжит путь в Лиге Европы.

"Нет сомнений, что мы сможем победить в гостях", – прокомментировал поездку главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс.

Со слов капитана "Селтика" Каллума Макгрегора, произошедшая ничья оставляет команде хорошие шансы на общую победу.

"Надо выйти на поле и победить на следующей неделе", – решительно прокомментировал он.

Билеты на игру в Алматы были распроданы за 1,5 часа.

Фото Алия Абди
Алия Абди
