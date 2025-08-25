Рафаэль Уразбахтин: Матч с "Селтиком" – большое событие для Казахстана

26 августа на Центральном стадионе Алматы пройдет ответный поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, где казахстанский "Кайрат" примет шотландский "Селтик", сообщает Zakon.kz.

За день до начала этой ответственной встречи главный тренер алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин высказался о подготовке своих подопечных.

"Завтрашняя игра против "Селтика" покажет наше нынешнее состояние, будем руководствоваться состоянием игроков. Кто находится в более оптимальных условиях, тот и будет на поле. Эта игра – праздник для горожан, событие для страны, завтра все увидите. Есть у нас и потери. В наш город приходит Лига чемпионов, надеемся порадовать болельщиков хорошей игрой". Рафаэль Уразбахтин

Что касается потерь, то против шотландцев в составе "Кайрата" не будет Александра Заруцкого, Григория Зария и Дастана Сатпаева.

Первые двое получили травму, а молодой форвард пропускает будущий матч из-за перебора желтых карточек.

Тем самым 26 августа на Центральном стадионе впервые в истории прозвучит гимн Лиги чемпионов. Начало матча "Кайрат" – "Селтик" запланировано на 21:45.

Первая игра между этими клубами, которая прошла неделю назад в Глазго, завершилась нулевой ничьей.