Фанаты "Кайрата" расстроены из-за распроданных за 1,5 часа билетов на матч с "Селтиком"

Билеты на матч "Кайрат" – "Селтик" в рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 26 августа 2025 года на Центральном стадионе Алматы, распроданы за 1,5 часа. Об этом заявило руководство клуба, но фанаты высказали недовольство, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 19 августа, в Instagram футбольного клуба "Кайрат" появилась публикация, под которой было написано:

"SOLD OUT! Все билеты на матч "Кайрат" – "Селтик" проданы! Ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА состоится на Центральном стадионе Алматы 26 августа в 21:45. К данному матчу был зафиксирован рекордный интерес – поступило свыше 100 000 заявок на билеты. В результате весь доступный пул билетов был полностью реализован менее чем за 1,5 часа".

Зрителей попросили прибыть на стадион за 2-3 часа до начала матча с учетом времени прохождения контроля (досмотра) при входе, а также во избежание очереди и столпотворения. Также им подсказали, что вход на стадион будет осуществляться с трех гейтов – со стороны :

пр. Абая,

ул. Сатпаева,

ул. Байтурсынова.

Но, судя по комментариям в социальных сетях, поклонники футбольного клуба "Кайрат" не рады тому, что билеты распродали так быстро. Многие из них заявили, что большую часть билетов выкупили перекупщики, так как на популярных платформах уже появились соответствующие объявления. Они также призвали не покупать билеты у перекупщиков и потребовали у руководства ФК срочно принять меры:

"Все купили перекупы".

"Это был цирк, а не продажа билетов".

"Просьба! Не брать у перекупов билеты!"

"Пусть у перекупщиков в течение недели болит живот".

"Позор для руководства ФК "Кайрат"! 25 000 билетов исчезли за 1 час. Фанаты – без шанса. Все у перекупщиков. Теперь билеты по 50 000 тенге. Это не футбол для народа".

"Не покупайте билеты у перекупов, они 1 билет на 5-6 человек продают, потом не сможете зайти".

"Впервые в жизни не смог купить билет на матч любимой команды, за которую 20 лет болею! И в такой важный день!"

"Целый час был в виртуальной очереди, и все ради чего? Чтобы перекупщики скупили все билеты и потом перепродавали 1 билет 7362626 людям за оверпрайс. Нужно вводить ограничения, 1 человек – 5 билетов максимум".

"Просто давайте не пойдем и не будем покупать у перекупщиков. Мы можем вместе их в минус загнать за раз... Просто бойкот объявим в группе, все нормально будет и все будем успевать покупать! Я не пойду на матч! Пусть перекупы заполняют места!"

"Очень жаль, что не смогли организовать продажу билетов своим настоящим болельщикам. Те билеты, которые стоили по 5000, предлагают по 40-50 000 тенге. Обидно!"

"Невозможно было купить билеты, ждал полчаса, так как была очередь 7123-м. После, как дошла очередь, зашел на сайт, вроде некоторые сектора были свободны, но дальше выбрать место не мог, так как места даже не высвечивались. По телику посмотрим".

"Почему нельзя делать именные билеты, чтобы при покупке вводили паспортные данные, чтобы на билете были указаны ФИО владельца, и при входе на стадион сверять паспортные данные с данными на билете? И если они не совпадают, чтобы человек на стадион не зашел".

"Каждый пятый комментарий – это перекупы, в открытую торгующие билетами, которые мы не смогли купить, несколько дней ожидая в этом бесполезном приложении Qairat superapp, где даже не пришло никакого уведомления! Уважаемое руководство и работники клуба, принимайте срочно меры!"

Один из преданных фанатов "Кайрата" обратился к руководству футбольного клуба, которому предложил меры, которые, по его мнению, в будущем помогут избежать подобной ситуации с билетами:

"Просим руководство клуба: срочно принять меры по пресечению перекупа,

ограничить продажу не более 2 билетов в одни руки,

ввести персонализированные билеты (с указанием имени и документа),

усилить контроль за продажами и перепродажей. Мы – настоящие болельщики "Кайрата", и мы хотим иметь честную возможность поддержать команду на стадионе. Нельзя допускать ситуации, когда клубные матчи становятся недоступными для простых людей из-за перекупщиков. Надеемся на вашу реакцию и справедливое решение!"

Отметим, что пока руководство ФК "Кайрат" не отреагировало на возмущения фанатов.

В ночь на 13 августа 2025 года алматинский "Кайрат" победил словацкий "Слован" и по сумме двух встреч пробился в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. После ответного матча раздевалку победителей посетил главный тренер соперника Владимир Вайсс, который лично поздравил каждого футболиста.

Первая встреча "Кайрат" – "Селтик" в рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА состоится в Шотландии в ночь на 21 августа в 00:00 по казахстанскому времени. Болельщики смогут лицезреть эту игру в прямой трансляции на телеканале Qazsport. Ответный матч пройдет 26 августа на Центральном стадионе Алматы.