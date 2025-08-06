Дастан Сатпаев принес победу "Кайрату" над "Слованом" в Лиге чемпионов

6 августа на Центральном стадионе прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где казахстанский "Кайрат" обыграл словацкий "Слован" благодаря единственному голу Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Матч начался мощными атаками хозяев поля, которые уже к пятой минуте могли дважды поразить ворота соперника, но удача отвернулась от них.

Фото: Zakon.kz

Постепенно гости выровняли положение, и теперь стало очень опасно у ворот голкипера алматинцев Александра Заруцкого.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на ряд ярких моментов с обеих сторон, в первом тайме заполненный стадион не увидел голов.

Фото: Zakon.kz

После перерыва запоминающимся моментом стало удаление игрока "Слована" Ибрахима. Оставшись в меньшинстве, подопечные Владимира Вайсса плотно сели в оборону.

А "Кайрат" начал планомерно использовать свое преимущество и удостоился шанса на последней минуте встречи.

Этим единственным моментом воспользовался главный снайпер и талант алматинского клуба Дастан Сатпаев, который удачно реализовал пенальти на 90-й минуте.

Фото: Zakon.kz

В итоге "Кайрат" вырвал победу у чемпиона Словакии в домашнем матче со счетом 1:0.

Ответная игра между "Кайратом" и "Слованом" пройдет уже на словацкой земле 12 августа.

Победитель данного противостояния далее в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА встретится с шотландским "Селтиком".