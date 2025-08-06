Дастан Сатпаев принес победу "Кайрату" над "Слованом" в Лиге чемпионов
Матч начался мощными атаками хозяев поля, которые уже к пятой минуте могли дважды поразить ворота соперника, но удача отвернулась от них.
Фото: Zakon.kz
Постепенно гости выровняли положение, и теперь стало очень опасно у ворот голкипера алматинцев Александра Заруцкого.
Фото: Zakon.kz
Несмотря на ряд ярких моментов с обеих сторон, в первом тайме заполненный стадион не увидел голов.
Фото: Zakon.kz
После перерыва запоминающимся моментом стало удаление игрока "Слована" Ибрахима. Оставшись в меньшинстве, подопечные Владимира Вайсса плотно сели в оборону.
А "Кайрат" начал планомерно использовать свое преимущество и удостоился шанса на последней минуте встречи.
Этим единственным моментом воспользовался главный снайпер и талант алматинского клуба Дастан Сатпаев, который удачно реализовал пенальти на 90-й минуте.
Фото: Zakon.kz
В итоге "Кайрат" вырвал победу у чемпиона Словакии в домашнем матче со счетом 1:0.
Ответная игра между "Кайратом" и "Слованом" пройдет уже на словацкой земле 12 августа.
Победитель данного противостояния далее в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА встретится с шотландским "Селтиком".