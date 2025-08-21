Казахстанец Иван Иванов завоевал бронзовую медаль в толкании ядра
Фото: пресс-служба НОК РК
21 августа на чемпионате Азии по метаниям в Южной Корее казахстанский легкоатлет Иван Иванов завершил свое выступление с бронзовой наградой, сообщает Zakon.kz.
В лучшей попытке 33-летний Иванов показал 18.58 метра. Об этом передает пресс-служба Национально Олимпийского комитета Республики Казахстан.
Фото: Instagram/qazathletics
Что касается других атлетов, то в метании диска Евгений Лабутов финишировал седьмым. А Артур Гафнер представит страну в метании копья.
В этот же день один из лидеров сборной Казахстана и бронзовый медалист Олимпийских игр 2024 года по пулевой стрельбе Ислам Сатпаев стал победителем чемпионата Азии в Шымкенте.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript