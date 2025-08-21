Бронзовый призер Парижа-2024 стал двукратным чемпионом Азии по пулевой стрельбе

21 августа один из лидеров сборной Казахстана и бронзовый медалист Олимпийских игр 2024 года по пулевой стрельбе Ислам Сатпаев стал победителем чемпионата Азии в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Наш стрелок завоевал золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки (10 метров). В финале он набрал 250,1 очка.

"Серебро" азиатского чемпионата досталось Лу Динкэ (Китай) – 249,8, а Пак Хаджун из Республики Корея разместился на третьей строчке (228,7).

Стоит отметить, что Ислам Сатпаев в 2021 году также поднимался на высшую ступень пьедестала почета аналогичных соревнований.

За день до этого команда Казахстана по стендовой стрельбе на домашнем турнире отметилась бронзовой медалью. Призовую тройку замкнула Анастасия Молчанова, которая успешно выступила в дисциплине "скит".