Казахстанская легкоатлетка завоевала бронзовую медаль на Исламиаде-2025
Фото: olympic.kz
Казахстанская легкоатлетка Ирина Конищева стала бронзовым призером Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсменка показала третий результат в семиборье, сообщает Zakon.kz.
Конищева по итогам выступления в семи дисциплинах набрала 5270 очков. Этот результат позволил ей завоевать "бронзу".
Победу праздновала Фатеме Мохитизаде (Иран) – 5562. Второй стала Угилой Норбоева (Узбекистан) – 5488.
Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по женской борьбе Ирина Казюлина стала бронзовым призером Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.
