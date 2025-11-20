Казахстанская легкоатлетка завоевала бронзовую медаль на Исламиаде-2025

Казахстанская легкоатлетка Ирина Конищева стала бронзовым призером Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсменка показала третий результат в семиборье, сообщает Zakon.kz.

Конищева по итогам выступления в семи дисциплинах набрала 5270 очков. Этот результат позволил ей завоевать "бронзу".

Победу праздновала Фатеме Мохитизаде (Иран) – 5562. Второй стала Угилой Норбоева (Узбекистан) – 5488.

Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по женской борьбе Ирина Казюлина стала бронзовым призером Игр исламской солидарности в Эр-Рияде.