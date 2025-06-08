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Спорт

Казахстанская теннисистка Анна Данилина уступила титул "Ролан Гаррос"

Анна Данилина, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 16:41 Фото: WTA
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в тандеме с сербкой Александрой Крунич проиграли финальный матч на "Ролан Гаррос"-2025, сообщает Zakon.kz.

В финале они встретились с итальянскими теннисистками Сарой Эррани и Жасмин Паолини – вторыми номерами в мире. Матч продолжался 2 часа 15 минут.

Пара Данилиной и Крунич уступила соперницам по итогам трех сетов – 4:6, 6:2, 1:6. В итоге итальянки стали победительницами "Ролан Гаррос".

Для Данилиной это уже третий финал в карьере на турнирах серии "Большого шлема". В 2022 году она играла в финале Australian Open, а в 2023-м стала чемпионкой US Open в миксте.

В полуфинале парного разряда на "Ролан Гаррос" Данилина и Крунич одержали волевую победу над Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Эри Ходзуми (Япония) – 6:7(5:7), 6:3, 7:5.

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Андрей Дюсупов
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