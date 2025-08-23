Казахстанский борец может войти в тройку сильнейших на чемпионате мира

Казахстанский борец греко-римского стиля Акжан Ыкыласов продолжит выступление на чемпионате мира до 20 лет в Самокове (Болгария) 17-24 августа в весе 77 кг, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, это произошло потому, что грузин Анри Путкаразде, которому наш земляк проиграл в стартовом поединке со счетом 3:5, все-таки вышел в финал ЧМ.

Таким образом, завтра представителя Актюбинской области ждет "утешиловка". Если он одержит там победу, то после этого будет бороться за бронзовую медаль.

Ранее чемпион Азии по борьбе из Казахстана вышел в полуфинал мирового первенства.