"Сарыарка" переиграла "Арлан"

Фото: Instagram/hc.saryarka

25 августа в Караганде прошел матч третьего тура группового этапа Кубка Казахстана по хоккею, в котором встретились карагандинский клуб "Сарыарка" и "Арлан" из Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу карагандинцев. Таким образом, "Сарыарка" заняла первое место в группе "А". Известен окончательный состав сборной Казахстана по футболу на отборочные игры ЧМ-2026.

