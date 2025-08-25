"Сарыарка" переиграла "Арлан"
Фото: Instagram/hc.saryarka
25 августа в Караганде прошел матч третьего тура группового этапа Кубка Казахстана по хоккею, в котором встретились карагандинский клуб "Сарыарка" и "Арлан" из Кокшетау, сообщает Zakon.kz.
Матч завершился со счетом 4:3 в пользу карагандинцев. Таким образом, "Сарыарка" заняла первое место в группе "А".
