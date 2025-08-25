#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
535.99
626.36
6.64
"Сарыарка" переиграла "Арлан"

Фото: Instagram/hc.saryarka
25 августа в Караганде прошел матч третьего тура группового этапа Кубка Казахстана по хоккею, в котором встретились карагандинский клуб "Сарыарка" и "Арлан" из Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу карагандинцев. Таким образом, "Сарыарка" заняла первое место в группе "А".

Известен окончательный состав сборной Казахстана по футболу на отборочные игры ЧМ-2026.

Фото Алия Абди
Алия Абди
