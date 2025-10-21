#АЭС в Казахстане
Спорт

УЕФА назвал предварительный состав игроков матча "Кайрат" – "Пафос"

Футбол Состав Кайрата, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 10:00 Фото: Instagram/f.c.kairat
Вечером 21 октября на Центральном стадионе Алматы состоится матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором местный "Кайрат" встретится с кипрским "Пафосом", сообщает Zakon.kz.

До начала этого поединка УЕФА объявил ориентировочные составы футболистов обеих команд, где без особых изменений за одним исключением.

У хозяев поля в играх основного раунда Лиги чемпионов УЕФА дебютирует голкипер Темирлан Анарбеков. Ему будут помогать Еркин Тапалов, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Луиш Мата, Дамир Касабулат, Офри Арад, Валерий Громыко, Александр Мрынский, Дастан Сатпаев и Жоржинью.

Что касается гостей, то "Пафос" собирается выпустить в первые 45 минут следующих игроков: Михаил Неофитос, Давид Луис, Давид Гольдар, Деррик Лукаcсен, Костас Пилеас, Иван Шуньич, Пепе, Жажа, Влад Драгомир, Андерсон и Мислав Оршич.

Прямая трансляция матча "Кайрат" – "Пафос" стартует в 21:45 на телеканале Qazaqstan.

За день до начала этого поединка о перспективах своих подопечных рассказал наставник алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
