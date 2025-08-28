Король современного тенниса Джокович обновил рекорд "Больших шлемов"

Несколько часов назад закончились матчи очередного игрового дня на Открытом чемпионате США по теннису, где главным событием стало рекордное достижение знаменитого серба Новака Джоковича, сообщает Zakon.kz.

Седьмая ракетка планеты в рекордный 75-й раз вышел в третий круг одиночного разряда на турнирах "Большого шлема".

До этого лидером по количеству выходов в третий круг гранд-слэмов был легендарный швейцарец Роджер Федерер.

Свои рекордные цифры Джокович установил во втором круге US Open-2025, обыграв американца Закари Свайду – 6:7(5), 6:3, 6:3, 6:1.

Плюс Новак сравнялся с Федерером по числу побед на "Больших шлемах" на покрытии хард, у обоих сейчас по 191 выигранному матчу.

Теперь серб 30 августа может обогнать Роджера в указанном показателе, если в третьем круге американского первенства переиграет британца Кэмерона Норри.

Тем временем предстоящей ночью на корты Нью-Йорка выйдет лидер казахстанского тенниса Александр Бублик, в соперники которому достался австралиец Тристан Скулкейт (№96 ATP).

Первая ракетка нашей страны на старте US Open-2025 победил известного хорвата Марина Чилича.