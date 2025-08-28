#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Спорт

Король современного тенниса Джокович обновил рекорд "Больших шлемов"

Теннис Рекорд Больших Шлемов, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 14:28 Фото: Instagram/usopen
Несколько часов назад закончились матчи очередного игрового дня на Открытом чемпионате США по теннису, где главным событием стало рекордное достижение знаменитого серба Новака Джоковича, сообщает Zakon.kz.

Седьмая ракетка планеты в рекордный 75-й раз вышел в третий круг одиночного разряда на турнирах "Большого шлема".

До этого лидером по количеству выходов в третий круг гранд-слэмов был легендарный швейцарец Роджер Федерер.

Свои рекордные цифры Джокович установил во втором круге US Open-2025, обыграв американца Закари Свайду – 6:7(5), 6:3, 6:3, 6:1.

Плюс Новак сравнялся с Федерером по числу побед на "Больших шлемах" на покрытии хард, у обоих сейчас по 191 выигранному матчу.

Теперь серб 30 августа может обогнать Роджера в указанном показателе, если в третьем круге американского первенства переиграет британца Кэмерона Норри.

Тем временем предстоящей ночью на корты Нью-Йорка выйдет лидер казахстанского тенниса Александр Бублик, в соперники которому достался австралиец Тристан Скулкейт (№96 ATP).

Первая ракетка нашей страны на старте US Open-2025 победил известного хорвата Марина Чилича.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
НХЛ признал рекордный гол Александра Овечкина лучшим в прошлом сезоне
Спорт
15:04, Сегодня
НХЛ признал рекордный гол Александра Овечкина лучшим в прошлом сезоне
Месси своим дублем "вытащил" родную команду в финал Кубка Лиг
Спорт
13:07, Сегодня
Месси своим дублем "вытащил" родную команду в финал Кубка Лиг
Хоккеисты "Барыса" одержали первую победу на "Мемориале Ромазана"
Спорт
12:21, Сегодня
Хоккеисты "Барыса" одержали первую победу на "Мемориале Ромазана"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: