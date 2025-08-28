ФК "Кайрат" обязали доплатить за аренду Центрального стадиона Алматы 131 млн тенге

Футбольный клуб (ФК) "Кайрат" через суд обязали выплатить 131 млн тенге за аренду Центрального стадиона в Алматы, сообщает Zakon.kz.

С соответствующим иском к ФК в Специализированный межрайонный экономический суд города обратилось ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы" (Управляющая компания спортивными объектами города).

"Истец ссылается на аудиторское заключение и предписание Ревизионной комиссии от 13.12.2024 г., согласно которым выявлено занижение ставок арендной платы по договорам аренды Центрального стадиона за 2021-2023 годы. По расчетам комиссии, в результате применения заниженной ставки истцом и ответчиком образовался недополученный доход в размере 131 008 000 тенге", – указано в судебном документе.

Представитель ФК "Кайрат" иск не признала. Она указала на наличие фиксированной договорной цены в размере 30 000 000 тенге в год, на истечение срока исковой давности по договору 2021 года и на отсутствие обязанности со стороны клуба руководствоваться актами государственного аудита.

"Истец является доверительным управляющим Центрального стадиона и субъектом квазигосударственного сектора, а ответчик – арендатором объекта. Несмотря на то, что договоры содержали фиксированную стоимость аренды, они заключались в условиях действия внутренних положений и тарифов, утвержденных Наблюдательным советом истца и обязательных для исполнения. Согласно пп 1) п. 2 ст. 5 Закона "О государственном аудите и финансовом контроле", мерами реагирования финансового контроля являются вынесение обязательного для исполнения всеми государственными органами, организациями и должностными лицами предписания об устранении выявленных нарушений и о рассмотрении ответственности лиц, их допустивших", – указано в решении суда по делу.

Далее приводятся данные о том, что при применении утвержденных ставок арендной платы: за 2021 год (25 матчей и 31 тренировка), за 2022 год (18 матчей и 17 тренировок), за 2023 год (18 матчей и 29 тренировок) общая стоимость аренды стадиона, исходя из нормативных ставок за 2021-2023 годы, составила 322 500 000 тенге.

"Фактически оплаченная сумма за данный период составила 125 142 000 тенге и за 9 месяцев 2024 г. 66 350 000 тенге. Размер причиненного государству убытка составил 131 008 000 тенге (322 500 000 – 125 142 000-66 350 000). Общая сумма недополученного дохода за 2021-2023 годы составила 131 008 000 тенге. Доводы ответчика о необходимости применения исковой давности по договору 2021 года суд находит несостоятельными", – указали в суде.

По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил иск Дирекции спортивных сооружений Алматы и обязал ФК "Кайрат" выплатить 131 008 000 тенге, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 930 240 тенге.

Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

В ночь на 27 августа на Центральном стадионе Алматы казахстанский "Кайрат" сотворил сенсацию, обыграв шотландский "Селтик" в матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.