В Алматы прошла торжественная церемония награждения ФК "Кайрат"

Вечером 11 ноября перед Центральным стадионом Алматы состоялась церемония вручения золотых медалей футболистам клуба "Кайрат", которые накануне в четвертый раз в своей истории удостоились этой чести, сообщает Zakon.kz.

Тысячи алматинцев собрались перед главной спортивной ареной города, чтобы лицезреть торжественный момент награждения своих любимцев – игроков "Кайрата".

Алматинская дружина спустя три года вернула себе титул лучшей команды Казахстана, переиграв в решающем и сверхважном поединке "Атырау" с минимальным счетом 1:0.

Чемпионов страны награждали представители Профессиональной футбольной лиги (QFL) во главе с ее президентом Гани Кайназаровым.

Таким образом "Кайрат" стал четырехкратным победителем казахстанского первенства по футболу в высшем дивизионе. Ранее такого достижения алматинский коллектив удостаивался в 1992, 2004 и 2020 годах.

Чемпионство "народной команды" совпало с празднованием 70-летия алматинского клуба.

На будущий год "Кайрат" представит Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА.