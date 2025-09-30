"Реалу" не понравилась высота газона на Центральном стадионе Алматы – СМИ

Футбольный клуб "Реал Мадрид" просил укоротить высоту газона на Центральном стадионе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно испанскому спортивному изданию ElDesmarque, которое пишет, что ФК обратился с этой просьбой к УЕФА, но получил отказ.

Как пишет издание, согласно правилам УЕФА относительно состояния игровых полей, высота газона не может превышать 30 миллиметров и должна поддерживаться одинаково по всей площади поля как во время тренировок, так и во время официальных матчей.

При этом высота газона напрямую влияет на темп матча. Чем ниже трава, тем быстрее катится мяч и точнее передаются передачи, что выгодно командам, ценящим динамичное владение мячом или быстрые переходы. Поэтому "Реал" запросил уменьшение толщины газона на стадионе в Алматы с 24 до 22 миллиметров.

Уход за газоном зависит от множества факторов: от частоты скашивания до погодных условий, влажности и интенсивности использования игрового поля. В регионах с более экстремальным климатом, например, в Казахстане, трава обычно поддерживается немного выше, чтобы защитить ее от износа и предотвратить быстрое ухудшение состояния.

Мадридский "Реал" 29 сентября провел предматчевую тренировку в Алматы.

Важное спортивное событие пройдет сегодня, 30 сентября. "Реал" сразится с алматинский "Кайратом". Несмотря на то, что казахстанцы фанатеют от испанского ФК, они болеют за алматинскую команду.