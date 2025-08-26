"Кайрат" сотворил историю и прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА
Основное время сверхнапряженного поединка завершилось нулевой ничьей, затем итальянский арбитр Маурицио Марани дал еще дополнительные 30 минут для выявления победителя.
Фото: Zakon.kz
В экстра-таймах шотландцы были близки к победе, но чемпион Казахстана выдержал мощные атаки соперника.
Фото: Zakon.kz
Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти, где фортуна улыбнулась "Кайрату".
Фото: Zakon.kz
Героем матча стал голкипер алматинской дружины Темирлан Анарбеков, который отразил три 11-метровых удара шотландцев и принес победу своей команде.
Фото: Zakon.kz
В итоге "Кайрат" впервые в своей истории прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.
Фото: Zakon.kz
Что произошло интересного в первом тайме матча "Кайрат" – "Селтик", можно прочитать здесь.
Ранее сообщалось, что впервые на Центральном стадионе Алматы прозвучал гимн Лиги чемпионов УЕФА.