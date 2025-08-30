Рыбакина установила рекорд и высказалась о возвращении бывшего тренера

29 августа 2025 года Елена Рыбакина впервые в карьере пробилась в четвертый круг одиночного разряда US Open и отметилась уникальным рекордом среди казахстанских теннисисток, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ФТК, Елена Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой, кому удалось выйти в четвертый круг на всех турнирах "Большого шлема" в женском одиночном разряде.

На Australian Open-2023 она дошла до финала, на "Ролан Гаррос" дважды добиралась до 1/4 финала (2021, 2024), а на "Уимблдоне-2022" казахстанка завоевала титул.

Накануне Рыбакина обыграла британку Эмму Радукану, после чего дала пресс-конференцию, где рассказала о своих выступлениях в Нью-Йорке и, в частности, ответила на вопрос о возвращении бывшего наставника.

"Сейчас все намного лучше, проблем нет, и я очень этому рада. В этом году пробовала работать с новым тренером, сначала не получалось, результаты были не как раньше. Но сейчас мы постепенно находим баланс и приближаемся к тому уровню, которого хочу достичь. Времени между турнирами немного, но в целом довольна тем, как идет работа. Присутствие Стефано в тренерском боксе действительно очень помогает. Важно, когда вся команда тебя поддерживает. У нас никогда не было проблем". Елена Рыбакина

Хорватский специалист был отстранен в начале 2025 года из-за обвинений в оскорбительном отношении к Рыбакиной.

В августе WTA отменила его дисквалификацию после апелляции.