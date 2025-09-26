#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
544.26
634.72
6.52
Спорт

Елена Рыбакина установила уникальный рекорд побед в 2025 году

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 03:59 Фото: Instagram/lenarybakina
10-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина поднялась на третье место по числу побед в сезоне WTA-2025, одолев американку Кэти Макнелли (90-я в мировом рейтинге) во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

Эта победа стала для Рыбакиной 43-й в текущем сезоне. Больше выигрышей на данный момент имеют только первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши (57) и белоруска Арина Соболенко (56).

В пятерке лидеров по количеству побед также находятся американка Джессика Пегула (42) и россиянка Екатерина Александрова (41).

В третьем круге пекинского турнира Рыбакина встретится с представительницей Германии Евой Лис, разыграв место в 1/8 финала.

Ранее сообщалось о том, что первый матч Елены Рыбакиной на важном турнире в Пекине обернулся драмой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Пять наград завоевали казахстанцы на ЧМ по теннису среди журналистов в Хорватии
22:22, 26 сентября 2025
Пять наград завоевали казахстанцы на ЧМ по теннису среди журналистов в Хорватии
Титулованная казахстанская шахматистка стала чемпионкой мира по рапиду в Перу
18:20, 26 сентября 2025
Титулованная казахстанская шахматистка стала чемпионкой мира по рапиду в Перу
Первый матч Елены Рыбакиной на важном турнире в Пекине обернулся драмой
13:48, 26 сентября 2025
Первый матч Елены Рыбакиной на важном турнире в Пекине обернулся драмой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: