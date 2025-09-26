Елена Рыбакина установила уникальный рекорд побед в 2025 году

10-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина поднялась на третье место по числу побед в сезоне WTA-2025, одолев американку Кэти Макнелли (90-я в мировом рейтинге) во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

Эта победа стала для Рыбакиной 43-й в текущем сезоне. Больше выигрышей на данный момент имеют только первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши (57) и белоруска Арина Соболенко (56).

В пятерке лидеров по количеству побед также находятся американка Джессика Пегула (42) и россиянка Екатерина Александрова (41).

В третьем круге пекинского турнира Рыбакина встретится с представительницей Германии Евой Лис, разыграв место в 1/8 финала.

Ранее сообщалось о том, что первый матч Елены Рыбакиной на важном турнире в Пекине обернулся драмой.