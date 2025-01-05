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Все о теннисе

"Он никогда не обращался со мной плохо": Рыбакина прокомментировала обвинения в сторону Вукова

Елена Рыбакина опровергла многочисленные слухи о том, что ее тренер Стефано Вуков грубо с ней общался, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 13:26 Фото: WTA
Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опровергла многочисленные слухи о том, что ее тренер Стефано Вуков грубо с ней общался, сообщает Zakon.kz.

23 августа 2024 года первая ракетка Казахстана объявила о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым. Рыбакина не объяснила причин расставания с наставником, а теннисная общественность вынесла свой вердикт. В СМИ публиковалось немало информации о негативном влиянии Вукова на психологическое состояние Елены. Хорватского тренера обвинили в жестком обращении с Рыбакиной. 

"Могу только сказать то, что уже говорила раньше. Он никогда не обращался со мной плохо, и ничего подобного не было. Конечно, я не очень довольна ситуацией. Недовольна комментариями, которые вижу, особенно от людей, которые находятся в туре. Это действующие тренеры, комментаторы. Не думаю, что это справедливо. Я уважаю его за все, что он сделал с самого начала, когда я была 200-й ракеткой мира, и за все, чего мы добились. Назовите мне других тренеров, которые добились такого же успеха с игроками, которые были 200-ми, а затем выиграли турниры "Большого шлема" и оказались в топе", – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

2 января стало известно, что Елена Рыбакина вернула Стефано Вукова в команду на сезон-2025.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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