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Спорт

"Тобол" обыграл "Актобе" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025

Футбол Победа Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 21:51 Фото: Instagram/fctobol
19 апреля прошел ряд матчей пятого тура казахстанского футбольного чемпионата среди команд Премьер-лиги. Центральный поединок всего тура и данного игрового дня состоялся в Костанае, где "Тобол" переиграл "Актобе" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Домашний успех позволил костанайскому коллективу подняться на вторую строчку турнирной таблицы КПЛ-2025 с активом в 11 баллов.

В противостоянии с одним из фаворитов нынешнего сезона команда Нурбола Жумаскалиева забила два безответных мяча в ворота гостей.

Счет в конце первого тайма открыл Марко Вукчевич, который получил точный пас от Асхата Тагыбергена. 

Затем красивым голом отметился Ислам Чесноков, пробив дальним ударом под перекладину.

В первый игровой день пятого тура прошли еще две встречи: "Атырау" – "Кызылжар" – 1:2, "Ордабасы" – "Жетысу" – 1:0, 

Остальные три матча текущего тура запланированы на 20 апреля.

Лидером таблицы КПЛ-2025 на данный час является "Кайрат", который 16 апреля на Центральном стадионе Алматы разгромил "Атырау" – 4:0.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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