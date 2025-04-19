"Тобол" обыграл "Актобе" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025

19 апреля прошел ряд матчей пятого тура казахстанского футбольного чемпионата среди команд Премьер-лиги. Центральный поединок всего тура и данного игрового дня состоялся в Костанае, где "Тобол" переиграл "Актобе" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Домашний успех позволил костанайскому коллективу подняться на вторую строчку турнирной таблицы КПЛ-2025 с активом в 11 баллов.

В противостоянии с одним из фаворитов нынешнего сезона команда Нурбола Жумаскалиева забила два безответных мяча в ворота гостей.

Счет в конце первого тайма открыл Марко Вукчевич, который получил точный пас от Асхата Тагыбергена.

Затем красивым голом отметился Ислам Чесноков, пробив дальним ударом под перекладину.

В первый игровой день пятого тура прошли еще две встречи: "Атырау" – "Кызылжар" – 1:2, "Ордабасы" – "Жетысу" – 1:0,

Остальные три матча текущего тура запланированы на 20 апреля.

Лидером таблицы КПЛ-2025 на данный час является "Кайрат", который 16 апреля на Центральном стадионе Алматы разгромил "Атырау" – 4:0.