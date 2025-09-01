#АЭС в Казахстане
Спорт

Рафаэль Уразбахтин рассказал о шести финалах "Кайрата" в КПЛ-2025

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 19:38 Фото: Instagram/f.c.kairat
31 августа алматинский футбольный клуб "Кайрат" одержал важную победу в чемпионской гонке казахстанской Премьер-лиги, обыграв на выезде кокшетауский "Окжетпес" (1:0) в рамках перенесенного матча 22-го тура, сообщает Zakon.kz.

После нелегкой гостевой победы главный тренер чемпионов Казахстана Рафаэль Уразбахтин отметил важность трех очков и ценность оставшихся поединков в КПЛ-2025.

"Сложный матч получился, настраивали ребят на то, что любой ценой должны взять здесь три очка. У нас осталось шесть игр, и мы должны постараться их выиграть. С ребятами договорились, что все эти шесть игр будут как шесть финалов. С "Окжетпесом" был первый финал. Забили быстрый гол и немного раскрепостились, стало полегче. Были моменты в первом тайме, где могли забить, и тогда не было бы такой нервной концовки, которая получилась". Рафаэль Уразбахтин

Благодаря этому минимальному успеху "Кайрат" поменял свою третью строчку на вторую в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 46 очков.

"Во втором тайме соперник перестроился и большими силами пошел в атаку, выдержали натиск последних минут. Да, может, было не до красивой игры, но важно, что взяли три очка. На перерыв уходим на хорошей ноте. Пожелали удачи ребятам, которые уезжают в сборную. Немного отдохнем, будет время залечить микротравмы у игроков. Вернемся с новыми силами и будем готовиться как к чемпионату, так и к еврокубковым матчам". Рафаэль Уразбахтин

Что касается пяти финалов "Кайрата" в КПЛ-2025, то это очень серьезные оппоненты, которые не собираются просто так отдавать очки, и тем более двое из них – главные конкуренты в чемпионской гонке.

Первая из этих битв пройдет 13 сентября, когда в Алматы приедет "Актобе". А 26 октября команда Уразбахтина встретится с "Астаной". 

Также нужно подчеркнуть, что алматинская дружина параллельно с этими играми будет выступать против топовых команд Европы.  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
