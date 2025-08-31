Казахстанец завоевал "золото" на этапе Кубка Азии по скалолазанию
Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по спортивному скалолазанию Ришат Хайбуллин одержал победу на этапе Кубка Азии в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Казахстанец стал лучшим в дисциплине "скорость". В финале Хайбуллин выиграл у японца Цукики Ониши. Третье место занял Рё Омаса (Япония).
У женщин Анна Баларшина финишировала первой, опередив в финале соотечественницу Тамару Улжабаеву. На третью ступень пьедестала поднялась Аделия Утешева (Казахстан).
Ранее сообщалось, что Александр Бублик пробился в четвертый круг US Open-2025.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript