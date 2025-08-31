Казахстанец завоевал "золото" на этапе Кубка Азии по скалолазанию

Представитель команды Казахстана по спортивному скалолазанию Ришат Хайбуллин одержал победу на этапе Кубка Азии в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец стал лучшим в дисциплине "скорость". В финале Хайбуллин выиграл у японца Цукики Ониши. Третье место занял Рё Омаса (Япония).

У женщин Анна Баларшина финишировала первой, опередив в финале соотечественницу Тамару Улжабаеву. На третью ступень пьедестала поднялась Аделия Утешева (Казахстан).

