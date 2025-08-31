#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.54
628.31
6.7
Спорт

Казахстанец завоевал "золото" на этапе Кубка Азии по скалолазанию

Ришат Хайбуллин одержал победу на этапе Кубка Азии в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 23:06 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по спортивному скалолазанию Ришат Хайбуллин одержал победу на этапе Кубка Азии в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец стал лучшим в дисциплине "скорость". В финале Хайбуллин выиграл у японца Цукики Ониши. Третье место занял Рё Омаса (Япония).

У женщин Анна Баларшина финишировала первой, опередив в финале соотечественницу Тамару Улжабаеву. На третью ступень пьедестала поднялась Аделия Утешева (Казахстан).

Ранее сообщалось, что Александр Бублик пробился в четвертый круг US Open-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Шедевральный гол Собослаи принес победу "Ливерпулю" над "Арсеналом" в АПЛ
Спорт
22:53, 31 августа 2025
Шедевральный гол Собослаи принес победу "Ливерпулю" над "Арсеналом" в АПЛ
"Кайрат" обыграл "Окжетпес" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025
Спорт
18:04, 31 августа 2025
"Кайрат" обыграл "Окжетпес" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025
Стадион Кокшетау собрал небывалое количество фанатов из-за приезда "Кайрата"
Спорт
16:50, 31 августа 2025
Стадион Кокшетау собрал небывалое количество фанатов из-за приезда "Кайрата"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: