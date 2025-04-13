Милад Карими завоевал "золото" этапа Кубка мира в Хорватии

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими 13 апреля выиграл этап Кубка мира в Осиеке (Хорватия), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, ему не было равных в финале упражнений на перекладине.

"За свое выступление Карими получил от судей 14,666 балла. Таким образом, Милад завоевал вторую награду на этом ЭКМ. Ранее он показал третий результат в вольных упражнениях", – говорится в сообщении.

Вторым в финале стал Александр Мякинин (Израиль) – 14,433. Чени Се (Китай) – 14,300.

В НОК отметили, что в Осиеке Казахстан завоевал три награды. Помимо Карими, на пьедестал попал Нариман Курбанов, который завоевал "бронзу" в упражнениях на коне.

Ранее в Министерстве туризма и спорта отреагировали на замечание фигуриста Михаила Шайдорова, который недавно принес Казахстану "серебро" на ЧМ в Бостоне и вошел в мировую тройку лучших одиночников.

