#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
514.94
583.74
6.13
Спорт

Милад Карими завоевал "золото" этапа Кубка мира в Хорватии

Милад Карими, Казахстан, золотая медаль, Хорватия , фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 22:38 Фото: НОК РК
Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими 13 апреля выиграл этап Кубка мира в Осиеке (Хорватия), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, ему не было равных в финале упражнений на перекладине.

"За свое выступление Карими получил от судей 14,666 балла. Таким образом, Милад завоевал вторую награду на этом ЭКМ. Ранее он показал третий результат в вольных упражнениях", – говорится в сообщении. 

Вторым в финале стал Александр Мякинин (Израиль) – 14,433. Чени Се (Китай) – 14,300.

В НОК отметили, что в Осиеке Казахстан завоевал три награды. Помимо Карими, на пьедестал попал Нариман Курбанов, который завоевал "бронзу" в упражнениях на коне.

Ранее в Министерстве туризма и спорта отреагировали на замечание фигуриста Михаила Шайдорова, который недавно принес Казахстану "серебро" на ЧМ в Бостоне и вошел в мировую тройку лучших одиночников. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Мбаппе получил красную карточку в победном матче "Реала" против "Леганеса"
Спорт
22:23, 13 апреля 2025
Мбаппе получил красную карточку в победном матче "Реала" против "Леганеса"
Нет условий для тренировок: в Минтуризма и спорта ответили на критику фигуриста Шайдорова
Спорт
14:13, 13 апреля 2025
Нет условий для тренировок: в Минтуризма и спорта ответили на критику фигуриста Шайдорова
"Трактор" забил рекордные три шайбы за 22 секунды и обыграл "Динамо"
Спорт
13:44, 13 апреля 2025
"Трактор" забил рекордные три шайбы за 22 секунды и обыграл "Динамо"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: