Казахстанец завоевал "серебро" этапа Кубка мира по спортивному скалолазанию

Казахстанский спортсмен Ришат Хайбуллин стал обладателем серебряной медали этапа Кубка мира по спортивному скалолазанию, который проходит во Франции, сообщает Zakon.kz.

Наш соотечественник в финале уступил лишь американцу Самуэлю Уотсону. Третье место и бронзовая награда достались еще одному спортсмену из США – Заку Хаммеру.

В дисциплине "скорость" от Казахстана выступили восемь спортсменов. В основной этап соревнований вышли только Ришат Хайбуллин и Амир Маймуратов, который занял второе место в квалификации, однако в четвертьфинале проиграл испанцу Эрику Ноя Кардоне.

Всего в этапе Кубка мира участвуют 312 спортсменов из 31 страны.

Ранее стало известно, что казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко выступят на турнире серии АТР 250 в швейцарском Гштааде. Они уже прошли жеребьевку.