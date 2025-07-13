Казахстанец завоевал "серебро" этапа Кубка мира по спортивному скалолазанию
Фото: НОК РК
Казахстанский спортсмен Ришат Хайбуллин стал обладателем серебряной медали этапа Кубка мира по спортивному скалолазанию, который проходит во Франции, сообщает Zakon.kz.
Наш соотечественник в финале уступил лишь американцу Самуэлю Уотсону. Третье место и бронзовая награда достались еще одному спортсмену из США – Заку Хаммеру.
В дисциплине "скорость" от Казахстана выступили восемь спортсменов. В основной этап соревнований вышли только Ришат Хайбуллин и Амир Маймуратов, который занял второе место в квалификации, однако в четвертьфинале проиграл испанцу Эрику Ноя Кардоне.
Всего в этапе Кубка мира участвуют 312 спортсменов из 31 страны.
Ранее стало известно, что казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко выступят на турнире серии АТР 250 в швейцарском Гштааде. Они уже прошли жеребьевку.
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