Сестра Софьи Самоделкиной завоевала "золото" международного турнира

В Алматы прошел международный турнир по фехтованию "Азия-2025" среди юниоров и кадетов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба НФФК, в турнире приняли участие спортсмены из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Бельгии и Грузии.

Результаты личного и командного зачета по фехтованию на шпагах выглядят так:

Юниоры – юноши

1. Проходов Кирилл (Казахстан)

2. Ибодуллаев Асильбек (Узбекистан)

3. Адриан Ван де Стенен (Бельгия)

3. Вязиген Андрей (Казахстан)

Кадеты – девушки

1. Самоделкина Дарья (Алматы)

2. Ибодаллуева Дилнура (Узбекистан)

3. Лукина Евангелина (Казахстан)

3. Серикова Сабина (Казахстан)

Юниоры – юноши

1. Казахстан

2. Алматы-1

3. Бельгия

3. Шымкент

Юниоры – девушки

1. Алматы-1

2. ВКО

3. Алматы

3. Узбекистан.

Дарья Самоделкина является младшей сестрой лучшей фигуристки Казахстана – Софьи Самоделкиной.

Ранее сообщалось, что казахстанец завоевал "золото" на этапе Кубка Азии по скалолазанию.