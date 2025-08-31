Сестра Софьи Самоделкиной завоевала "золото" международного турнира
Фото: Instagram/kazakhstan_fencing
В Алматы прошел международный турнир по фехтованию "Азия-2025" среди юниоров и кадетов, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба НФФК, в турнире приняли участие спортсмены из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Бельгии и Грузии.
Результаты личного и командного зачета по фехтованию на шпагах выглядят так:
Юниоры – юноши
- 1. Проходов Кирилл (Казахстан)
- 2. Ибодуллаев Асильбек (Узбекистан)
- 3. Адриан Ван де Стенен (Бельгия)
- 3. Вязиген Андрей (Казахстан)
Кадеты – девушки
- 1. Самоделкина Дарья (Алматы)
- 2. Ибодаллуева Дилнура (Узбекистан)
- 3. Лукина Евангелина (Казахстан)
- 3. Серикова Сабина (Казахстан)
Юниоры – юноши
- 1. Казахстан
- 2. Алматы-1
- 3. Бельгия
- 3. Шымкент
Юниоры – девушки
- 1. Алматы-1
- 2. ВКО
- 3. Алматы
- 3. Узбекистан.
Дарья Самоделкина является младшей сестрой лучшей фигуристки Казахстана – Софьи Самоделкиной.
Ранее сообщалось, что казахстанец завоевал "золото" на этапе Кубка Азии по скалолазанию.
