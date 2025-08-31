#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.54
628.31
6.7
Спорт

Сестра Софьи Самоделкиной завоевала "золото" международного турнира

Спортсмены, награждения, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 03:40 Фото: Instagram/kazakhstan_fencing
В Алматы прошел международный турнир по фехтованию "Азия-2025" среди юниоров и кадетов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба НФФК, в турнире приняли участие спортсмены из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Бельгии и Грузии.

Результаты личного и командного зачета по фехтованию на шпагах выглядят так:

Юниоры – юноши

  • 1. Проходов Кирилл (Казахстан)
  • 2. Ибодуллаев Асильбек (Узбекистан)
  • 3. Адриан Ван де Стенен (Бельгия)
  • 3. Вязиген Андрей (Казахстан)

Кадеты – девушки

  • 1. Самоделкина Дарья (Алматы)
  • 2. Ибодаллуева Дилнура (Узбекистан)
  • 3. Лукина Евангелина (Казахстан)
  • 3. Серикова Сабина (Казахстан)

Юниоры – юноши

  • 1. Казахстан
  • 2. Алматы-1
  • 3. Бельгия
  • 3. Шымкент

Юниоры – девушки

  • 1. Алматы-1
  • 2. ВКО
  • 3. Алматы
  • 3. Узбекистан.

Дарья Самоделкина является младшей сестрой лучшей фигуристки Казахстана – Софьи Самоделкиной.

Ранее сообщалось, что казахстанец завоевал "золото" на этапе Кубка Азии по скалолазанию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанец завоевал "золото" на этапе Кубка Азии по скалолазанию
Спорт
23:06, 31 августа 2025
Казахстанец завоевал "золото" на этапе Кубка Азии по скалолазанию
Шедевральный гол Собослаи принес победу "Ливерпулю" над "Арсеналом" в АПЛ
Спорт
22:53, 31 августа 2025
Шедевральный гол Собослаи принес победу "Ливерпулю" над "Арсеналом" в АПЛ
"Кайрат" обыграл "Окжетпес" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025
Спорт
18:04, 31 августа 2025
"Кайрат" обыграл "Окжетпес" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: