Софья Самоделкина выступит на турнире в США

9 августа представительница команды Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина примет участие в турнире в ISU Cranberry Cup International 2025, сообщает Zakon.kz.

По данным организаторов турнира, именно сегодня пройдет короткая программа в женском одиночном катании. Лучшая фигуристка Казахстана заявлена под третьим стартовым номером в первой разминке. Начало соревнований запланировано в 18:00 по времени Казахстана.

Фото: ijs.usfigureskating

Несмотря на многочисленную конкуренцию, на этом турнире Самоделкина станет единственной фигуристкой из стран СНГ. Сама спортсменка прибыла на место соревнований, о чем рассказала в своем Telegram-канале.

По итогам последнего ЧМ Самоделкина квалифицировалась на Олимпиаду-2026, заняв 14 место.

