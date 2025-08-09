#АЭС в Казахстане
Спорт

Софья Самоделкина выступит на турнире в США

Софья Самоделкина выступит в США, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 08:33 Фото: Telegram/samodelkina18
9 августа представительница команды Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина примет участие в турнире в ISU Cranberry Cup International 2025, сообщает Zakon.kz.

По данным организаторов турнира, именно сегодня пройдет короткая программа в женском одиночном катании. Лучшая фигуристка Казахстана заявлена под третьим стартовым номером в первой разминке. Начало соревнований запланировано в 18:00 по времени Казахстана.

Фото: ijs.usfigureskating

Несмотря на многочисленную конкуренцию, на этом турнире Самоделкина станет единственной фигуристкой из стран СНГ. Сама спортсменка прибыла на место соревнований, о чем рассказала в своем Telegram-канале.

По итогам последнего ЧМ Самоделкина квалифицировалась на Олимпиаду-2026, заняв 14 место.

8 августа две казахстанки вышли в финал чемпионата Азии по боксу среди молодежи в Таиланде.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Две казахстанки вышли в финал чемпионата Азии по боксу среди молодежи в Таиланде
Спорт
19:47, 08 августа 2025
Елена Рыбакина вернулась в топ-10 WTA, несмотря на поражение в Монреале
Спорт
15:30, 08 августа 2025
Юлия Путинцева поразила результатом в стартовом матче в Цинциннати
Спорт
08:56, 08 августа 2025
