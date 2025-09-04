Доннарумма назвал главный ключ перехода в "Манчестер Сити"

2 сентября английский футбольный клуб "Ман Сити" объявил о переходе под свои знамена одного из лучших вратарей мира итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Zakon.kz.

Спустя время экс-вратарь французского ПСЖ высказался о своем новом статусе и, кто сыграл главную роль в его переходе к "горожанам".

"Продолжал усердно тренироваться, всегда был спокоен и с нетерпением ждал перехода в "Сити", потому что они очень хотели меня видеть. Особенно, очень хотел видеть меня Гвардиола и это льстило мне. Горжусь тем, что мной заинтересовался такой престижный клуб, я взволнован и счастлив". Джанлуиджи Доннарумма

Как известно, голкипер сборной Италии подписал пятилетний контракт с "небесно-голубыми", за него заплатили 30 миллионов фунтов.

Фото: Instagram/mancity

Доннарумма теперь станет первым номером "Сити" вместо бразильца Эдерсона, который на днях перебрался в турецкий "Фенербахче".