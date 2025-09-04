#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
540.18
628.93
6.68
Спорт

Доннарумма назвал главный ключ перехода в "Манчестер Сити"

Футбол Причина Перехода, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 16:53 Фото: Instagram/psg
2 сентября английский футбольный клуб "Ман Сити" объявил о переходе под свои знамена одного из лучших вратарей мира итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Zakon.kz.

Спустя время экс-вратарь французского ПСЖ высказался о своем новом статусе и, кто сыграл главную роль в его переходе к "горожанам".

"Продолжал усердно тренироваться, всегда был спокоен и с нетерпением ждал перехода в "Сити", потому что они очень хотели меня видеть. Особенно, очень хотел видеть меня Гвардиола и это льстило мне. Горжусь тем, что мной заинтересовался такой престижный клуб, я взволнован и счастлив". Джанлуиджи Доннарумма

Как известно, голкипер сборной Италии подписал пятилетний контракт с "небесно-голубыми", за него заплатили 30 миллионов фунтов.

Фото: Instagram/mancity

Доннарумма теперь станет первым номером "Сити" вместо бразильца Эдерсона, который на днях перебрался в турецкий "Фенербахче".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: