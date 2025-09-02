Один из лучших футбольных вратарей мира перешел в "Ман Сити"

2 сентября знаменитый итальянский голкипер и победитель последнего сезона Лиги чемпионов УЕФА Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с английским "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Indepedent, французский ПСЖ продал 26-летнего голкипера за 30 млн фунтов. Доннарумма подписал контракт до 2030 года.

Последние четыре года Джанлуиджи защищал честь парижского коллектива, где добился немалого успеха, выиграв 10 трофеев. Самым главным стала победа в Лиге чемпионов-2025, плюс четыре титула во французском чемпионате.

"Подписание контракта с "Ман Сити" – особенный момент для меня, момент гордости. Присоединяюсь к команде, полной талантов мирового уровня, которую тренирует один из величайших тренеров в истории футбола – Хосеп Гвардиола. Это клуб, в котором мечтал бы оказаться каждый игрок. Годами восхищался игрой "горожан", поэтому теперь иметь возможность играть за этот клуб – огромная честь и привилегия. С нетерпением жду игр, обещаю приложить все усилия, чтобы помочь клубу добиться еще больших успехов". Джанлуиджи Доннарумма

Доннарумма является капитаном сборной Италии, в составе которой признавался победителем Евро-2020.

12 августа знаменитый голкипер объявил болельщикам о своем уходе из ПСЖ после непопадания на финал Суперкубка УЕФА против "Тоттенхэма".