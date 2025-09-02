#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Спорт

Один из лучших футбольных вратарей мира перешел в "Ман Сити"

Футбол Переход Ман Сити, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 15:12 Фото: Instagram/donnarumma
2 сентября знаменитый итальянский голкипер и победитель последнего сезона Лиги чемпионов УЕФА Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с английским "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Indepedent, французский ПСЖ продал 26-летнего голкипера за 30 млн фунтов. Доннарумма подписал контракт до 2030 года.

Последние четыре года Джанлуиджи защищал честь парижского коллектива, где добился немалого успеха, выиграв 10 трофеев. Самым главным стала победа в Лиге чемпионов-2025, плюс четыре титула во французском чемпионате.

"Подписание контракта с "Ман Сити" – особенный момент для меня, момент гордости. Присоединяюсь к команде, полной талантов мирового уровня, которую тренирует один из величайших тренеров в истории футбола – Хосеп Гвардиола. Это клуб, в котором мечтал бы оказаться каждый игрок. Годами восхищался игрой "горожан", поэтому теперь иметь возможность играть за этот клуб – огромная честь и привилегия. С нетерпением жду игр, обещаю приложить все усилия, чтобы помочь клубу добиться еще больших успехов".Джанлуиджи Доннарумма

Доннарумма является капитаном сборной Италии, в составе которой признавался победителем Евро-2020.

12 августа знаменитый голкипер объявил болельщикам о своем уходе из ПСЖ после непопадания на финал Суперкубка УЕФА против "Тоттенхэма".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Лучший снайпер сборной Казахстана не поможет в матче против Уэльса и Бельгии
Спорт
14:21, Сегодня
Лучший снайпер сборной Казахстана не поможет в матче против Уэльса и Бельгии
Темирлан Анарбеков: Должны забыть про свой успех и нужно помочь сборной Казахстана
Спорт
12:24, Сегодня
Темирлан Анарбеков: Должны забыть про свой успех и нужно помочь сборной Казахстана
Футболисты "Кайрата" обозначили свою родословную
Спорт
11:35, Сегодня
Футболисты "Кайрата" обозначили свою родословную
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: