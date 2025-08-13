Доннарумма покидает ПСЖ и сразу три гранда хотят забрать его

Знаменитый голкипер французского футбольного клуба ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма объявил болельщикам об своем уходе из команды после непопадания на финал Суперкубка УЕФА против "Тоттенхэма", сообщает Zakon.kz.

12 августа вратарь сборной Италии подтвердил, что больше не сможет оставаться в парижской команде из-за некорректного поведения по отношению к нему.





Скорее всего, знаменитый итальянец не долго будет сидеть без работы, топовые клубы Европы уже приглашают его к себе.





"Отдавал все силы на поле и вне его, чтобы заслужить место и защищать ворота ПСЖ. Но кто-то решил, что я больше не могу быть частью коллектива и вносить свой вклад в его успех. Я разочарован и огорчен. Надеюсь попрощаться с парижскими фанатами. Если не получится, то знайте, ваша поддержка и привязанность значат для меня очень много, никогда этого не забуду". Джанлуиджи Доннарумма

Накануне основной вратарь действующего победителя Лиги чемпионов УЕФА не попал в заявку на матч Суперкубка УЕФА против английского "Тоттенхэма".





Спустя время огорченный Доннарумма обратился к болельщикам ПСЖ.

"Я всегда буду хранить память обо всех эмоциях, волшебных вечерах и о вас, благодаря которым чувствую себя как дома. Моим товарищам по команде, моей второй семье, спасибо за каждую битву, каждый смех, каждый момент, который мы разделили. Вы всегда будете моими братьями. Играть за этот клуб и жить в этом городе было огромной честью. Спасибо, Париж". Джанлуиджи Доннарумма

26-летний Доннарумма защищает честь французского клуба с 2021 года. За это время он сыграл 161 матч и в 56-ти из них оставил свои ворота сухими.





В майке ПСЖ Джанлуиджи выиграл 10 титулов, самой ценной из которых считается победа в Лиге чемпионов-2025.





По сведениям некоторых СМИ, на данный час итальянского голкипера хотят подписать три европейских гранда – "Реал", "Бавария" и "Манчестер Сити".