"Фенербахче" приобрел звездного бразильского голкипера из АПЛ

Серебряный призер прошлого сезона в турецком футбольном чемпионате клуб "Фенербахче" проинформировал о переходе 32-летнего знаменитого стража ворот английского "Манчестер Сити" – Эдерсона, сообщает Zakon.kz.

Вратарь сборной Бразилии будет зарабатывать 11 млн евро за сезон в новом коллективе. Эдерсон подписал контракт на ближайшие три года с опцией продления еще на один сезон.

По некоторым сведениям, "Фенербахче" за бразильца заплатил около 13-14 млн евро.

Эдерсон выступал за "горожан" с 2017 года и сыграл 276 матчей за клуб, где пропустил 216 голов.

Стоит подчеркнуть, что Эдерсон – это не единственное приобретение "Фенербахче" за последние сутки. Накануне клуб объявил о покупке экс-звезды "Реала" и ПСЖ – Асенсио.

Испанский хавбек заключил контракт с турками на три года с опцией продления еще на сезон. Асенсио купили за 15 млн евро.

Здесь нельзя не отметить, что "Фенербахче" на днях уволил знаменитого португальского наставника Жозе Моуринью, который был в роли главного тренера клуба.