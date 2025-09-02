#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Спорт

"Фенербахче" приобрел звездного бразильского голкипера из АПЛ

Футбол Переход Фенербахче, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 16:28 Фото: Instagram/mancity
Серебряный призер прошлого сезона в турецком футбольном чемпионате клуб "Фенербахче" проинформировал о переходе 32-летнего знаменитого стража ворот английского "Манчестер Сити" – Эдерсона, сообщает Zakon.kz.

Вратарь сборной Бразилии будет зарабатывать 11 млн евро за сезон в новом коллективе. Эдерсон подписал контракт на ближайшие три года с опцией продления еще на один сезон. 

По некоторым сведениям, "Фенербахче" за бразильца заплатил около 13-14 млн евро.

Эдерсон выступал за "горожан" с 2017 года и сыграл 276 матчей за клуб, где пропустил 216 голов.

Стоит подчеркнуть, что Эдерсон – это не единственное приобретение "Фенербахче" за последние сутки. Накануне клуб объявил о покупке экс-звезды "Реала" и ПСЖ – Асенсио.

Испанский хавбек заключил контракт с турками на три года с опцией продления еще на сезон. Асенсио купили за 15 млн евро.

Здесь нельзя не отметить, что "Фенербахче" на днях уволил знаменитого португальского наставника Жозе Моуринью, который был в роли главного тренера клуба. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Матч "Кайрат" – "Реал": болельщики выдвинули требования ввести лимит на продажу билетов
Спорт
16:12, Сегодня
Матч "Кайрат" – "Реал": болельщики выдвинули требования ввести лимит на продажу билетов
Один из лучших футбольных вратарей мира перешел в "Ман Сити"
Спорт
15:12, Сегодня
Один из лучших футбольных вратарей мира перешел в "Ман Сити"
Лучший снайпер сборной Казахстана не поможет в матче против Уэльса и Бельгии
Спорт
14:21, Сегодня
Лучший снайпер сборной Казахстана не поможет в матче против Уэльса и Бельгии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: