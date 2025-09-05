#АЭС в Казахстане
Спорт

Титулованная сборная Германии по футболу потерпела третье поражение

Футбол Третье Поражение, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 13:13 Фото: Instagram/dfb_team
Четырехкратные чемпионы мира по футболу Бундестим никак не могут поймать волну удачных игр в 2025 году. К этому часу немецкая сборная потерпела третье поражение подряд после одной победы и ничьей в этом календарном году, сообщает Zakon.kz.

В минувшую ночь команда Юлиана Нагельсманна в гостях уступила сборной Словакии со счетом 0:2 в матче отборочного цикла к ЧМ-2026.

До этого немцы не смогли одолеть Португалию (1:2) в полуфинале Лиги наций УЕФА. И в этом же турнире проиграли Франции (0:2) в поединке за бронзовые награды.

Тем самым у сборной Германии всего лишь одна победа в 2025 году – 2:1 в выездном противостоянии с Италией в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

Также в их копилке домашняя ничья с теми же итальянцами (3:3) в ответной игре.

Уступив Словакии, Германия сразу опустилась на последнее место в подгруппе А квалификационного раунда ЧМ-2026.

"Не считая 2-3 травмированных, это лучшие игроки, которые есть у Германии. Возможно, в следующий раз придется вызвать менее качественных футболистов, которые будут выкладываться на поле полностью. Доверяю игрокам, но хочу отметить, что недостаточно просто превосходить соперника в качестве, если ты не показываешь стремление, эмоции и желание". Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн

Тем временем в эти дни на Открытом чемпионате США один за другим побеждает более рейтинговых соперников казахстанский теннисист Зангар Нурланулы.

17-летний представитель Туркестанской области в ночь на 5 сентября сотворил историю и пробился в полуфинал юниорского US Open-2025, где теперь встретится с первой ракеткой ITF Junior – болгарином Иваном Ивановым.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
