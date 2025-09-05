#АЭС в Казахстане
Спорт

Женская сборная Франции не поехала на Чемпионат мира по боксу из-за опоздания с гендерными тестами

Чемпипонат мира по боксу в Ливерпуле, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 02:26 Фото: Facebook/FederationFraBoxe
Международная федерация бокса World Boxing отказала французским боксершам в участии на Чемпионате мира из-за несвоевременной сдачи гендерных тестов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Monde, женщины, желающие участвовать в Чемпионате мира, обязаны пройти тест на пол в соответствии с новой политикой федерации. Но во Франции такие тесты запрещены.

Поэтому 1 сентября национальная федерация бокса отправила пятерых спортсменок в Англию для сдачи анализов. Однако, лаборатория не успела предоставить результаты, и боксерши не были допущены к соревнованиям.

Федерации бокса Франции сразу же обвинила World Boxing в рекомендации им именно этой лаборатории, которая не справилась с задачей вовремя.

"Ответственность лежит на национальных ассоциациях, поскольку именно они ближе всего к спортсменам и контролируют процесс подачи заявок", – заявили в ответ World Boxing.

Недавно теннисистка Каролина Мухова прервала матч на US Open и заплакала, когда увидела среди зрителей своего экс-возлюбленного.

Фото Алия Абди
Алия Абди
