Спорт

Елдос Сметов делится опытом в Европе и передает привет казахстанцам

Мастер-классы Елдоса Сметова в Мадриде, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 04:40 Фото: Instagram/yeldos60kg
Олимпийский чемпион Парижа-2024 Елдос Сметов проводит в Мадриде четырехдневный мастер-класс по дзюдо, сообщает Zakon.kz.

Будучи там по приглашению европейского клуба, Сметов нашел время обратиться к своим болельщикам из Казахстана. Видео, записанное на фоне иностранных дзюдоистов, он опубликовал 5 сентября на своей странице в Instagram.

Он поблагодарил казахстанцев и президента страны Касым-Жомарта Токаева за поддержку и развитие спорта в стране.

"Я искренне хочу, чтобы в нашей стране воспитывалось новое поколение граждан, которое будет вызывать уважение во всем мире, укреплять авторитет Казахстана", – отметил спортсмен.

Он также пожелал каждому жителю страны здоровья, счастья и благополучия.

"Пусть в каждой семье растут достойные, сильные и образованные дети!" – подытожил свое обращение из Мадрида Сметов.

Ранее лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина не смогла удержаться на US Open-2025.

Фото Алия Абди
Алия Абди
