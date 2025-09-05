Елдос Сметов делится опытом в Европе и передает привет казахстанцам

Олимпийский чемпион Парижа-2024 Елдос Сметов проводит в Мадриде четырехдневный мастер-класс по дзюдо, сообщает Zakon.kz.

Будучи там по приглашению европейского клуба, Сметов нашел время обратиться к своим болельщикам из Казахстана. Видео, записанное на фоне иностранных дзюдоистов, он опубликовал 5 сентября на своей странице в Instagram.

Он поблагодарил казахстанцев и президента страны Касым-Жомарта Токаева за поддержку и развитие спорта в стране.

"Я искренне хочу, чтобы в нашей стране воспитывалось новое поколение граждан, которое будет вызывать уважение во всем мире, укреплять авторитет Казахстана", – отметил спортсмен.

Он также пожелал каждому жителю страны здоровья, счастья и благополучия.

"Пусть в каждой семье растут достойные, сильные и образованные дети!" – подытожил свое обращение из Мадрида Сметов.

