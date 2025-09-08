Волейболистки Италии стали чемпионками мира спустя 23 года

В Бангкоке (Таиланд) завершился чемпионат мира по волейболу среди женщин, где золотые медали завоевала сборная Италии, вернув себе статус лучшей команды планеты впервые с 2002 года, сообщает Zakon.kz.

В финале турнира итальянки в нелегкой борьбе сумели переиграть представительниц Турции на тай-брейке – 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8).

Тем самым женская команда Италии, которая также является действующим чемпионом Олимпийских игр-2024 в Париже, добавила в свою копилку "золото" мирового первенства в Таиланде.

В матче за третье место ЧМ-2025 японки уступили волейболисткам Бразилии – 2-3 (12:25, 17:25, 25:19, 29:27, 16:18).

27-летняя связующая сборной Италии Алессия Орро была признана самым ценным игроком прошедшего турнира.

Стоит заметить, что за последние 15 месяцев она вошла в историю мирового волейбола, выиграв чемпионат мира, Олимпиаду в Париже и два титула в Лиге наций, включая сюда победную серию из 36 матчей подряд.

