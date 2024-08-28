Будущая швея из Абайской области стала чемпионкой мира по пара армрестлингу
Таким образом Арайлым стала трехкратной чемпионкой мира по пара армрестлингу в Молдове. Информация об этом вышла 27 августа на официальном сайте регионального акимата.
Она одержала победу как в поединке левой, так и правой рукой в весовой категории до 50 кг по двум направлениям:
- армрестлинг;
- пара армрестлинг.
С ранних лет Арайлым тренирует заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира и 20-кратный чемпион Азии Данияр Тайменов.
Фото: пресс-служба акимата Абайской области
Всего спортсмены Абайской области завоевали четыре золотые и три серебряные медали. Чемпионат объединил более 1200 спортсменов из 60 стран, включая Германию, Францию, Армению.
27 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал оказывать всестороннюю поддержку школам-интернатам и колледжам, готовящим олимпийский резерв.