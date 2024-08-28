Будущая швея из Абайской области стала чемпионкой мира по пара армрестлингу

Второкурсница по специальности "Швейное производство" Арайлым Игимбаева завоевала две золотые медали на чемпионате мира по пара армрестлингу в городе Кишиневе, сообщает Zakon.kz.

Таким образом Арайлым стала трехкратной чемпионкой мира по пара армрестлингу в Молдове. Информация об этом вышла 27 августа на официальном сайте регионального акимата.

Она одержала победу как в поединке левой, так и правой рукой в весовой категории до 50 кг по двум направлениям:

армрестлинг;

пара армрестлинг.

С ранних лет Арайлым тренирует заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира и 20-кратный чемпион Азии Данияр Тайменов.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Всего спортсмены Абайской области завоевали четыре золотые и три серебряные медали. Чемпионат объединил более 1200 спортсменов из 60 стран, включая Германию, Францию, Армению.

27 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал оказывать всестороннюю поддержку школам-интернатам и колледжам, готовящим олимпийский резерв.