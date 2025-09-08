#АЭС в Казахстане
Спорт

Рейтинг АТР: Алькарас снова первый номер, Бублик вернулся в топ-20

Теннис Рейтинг АТР, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 09:46 Фото: Instagram/BUBLIK
По итогам завершившегося Открытого чемпионата США по теннису обновлен мировой мужской рейтинг ATP. В обновленной классификации первой ракеткой мира, спустя два года стал испанец Карлос Алькарас, который выиграл US Open-2025, сообщает Zakon.kz.

Топ-20 пополнился лучшим теннисистом Казахстана Александром Бубликом, который с 24-ой позиции поднялся на 19-е место, набрав 2,245 очков. Ранее лидер нашей мужской сборной доходил до 17-ой строчки.

А на самой вершине сильнейших игроков планеты стоит победитель US Open-2025 – Карлос Алькарас, который в ночь на 8 сентября в финале турнира обыграл прежнего первого номера, итальянца Янника Синнера.

За победу в Нью-Йорке Алькарас заработал 5 млн призовых денег. Для 22-летнего испанца это седьмой титул в текущем сезоне и 23-ый в карьере.

Что касаемо Александра Бублика, то он на кортах Нью-Йорка впервые добрался до четвертого круга и проиграл там экс-первой ракетке мира Синнеру.  

Здесь нельзя не отметить, что главным открытием нынешнего Открытого чемпионата США стал 17-летний казахстанец Зангар Нурланулы, который в дебютном для себя турнире сенсационно дошел до полуфинала, тем самым поразив многих специалистов.  

