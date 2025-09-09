#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Спорт

Самый сильный человек планеты улучшил свой же мировой рекорд

Пауэрлифтинг Мировой Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 12:21 Фото: Instagram/Thorbjornsson
Знаменитый исландский силач и пауэрлифтер Хафтор Бьёрнссон установил новый мировой рекорд в становой тяге, он поднял штангу весом 510 кг, сообщает Zakon.kz.

Популярный актер из кинофильма "Игры престолов" Бьёрнссон обновил свой же мировой рекорд. Новое достижение Хафтор продемонстрировал на турнире в английском Бирмингеме, где осилил тяжелый груз весом в 510 кг.

"Просто невероятно, как легко это было. Честно говоря, я мог бы поднять и 530 кг. Но не хочу резко поднимать вес для следующей попытки. Будем делать все постепенно".Хафтор Бьёрнссон

Известный во всем мире как сир Григор "Гора" Клиган, исландская звезда невероятно активен в силовых видах спорта и даже был включен в Международный зал спортивной славы два года назад.

Бьёрнссон остается единственным человеком, которому удалось выиграть чемпионаты Arnold Strongman Classic, Europe's Strongest Man и World's Strongest Man в одном календарном году – в 2018-м.

Совсем недавно в немецком Нойкирхене он перешагнул вес в полтонны (505 кг), что явилось новым мировым рекордом. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футболисты Италии провели драматичный матч с двумя автоголами
Спорт
11:08, Сегодня
Футболисты Италии провели драматичный матч с двумя автоголами
Две африканские сборные получили путевки на ЧМ-2026 по футболу
Спорт
09:57, Сегодня
Две африканские сборные получили путевки на ЧМ-2026 по футболу
Казахстанский боксер совершил прорыв в Ливерпуле
Спорт
07:36, Сегодня
Казахстанский боксер совершил прорыв в Ливерпуле
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: