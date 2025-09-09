Самый сильный человек планеты улучшил свой же мировой рекорд

Знаменитый исландский силач и пауэрлифтер Хафтор Бьёрнссон установил новый мировой рекорд в становой тяге, он поднял штангу весом 510 кг, сообщает Zakon.kz.

Популярный актер из кинофильма "Игры престолов" Бьёрнссон обновил свой же мировой рекорд. Новое достижение Хафтор продемонстрировал на турнире в английском Бирмингеме, где осилил тяжелый груз весом в 510 кг.

"Просто невероятно, как легко это было. Честно говоря, я мог бы поднять и 530 кг. Но не хочу резко поднимать вес для следующей попытки. Будем делать все постепенно". Хафтор Бьёрнссон

Известный во всем мире как сир Григор "Гора" Клиган, исландская звезда невероятно активен в силовых видах спорта и даже был включен в Международный зал спортивной славы два года назад.

Бьёрнссон остается единственным человеком, которому удалось выиграть чемпионаты Arnold Strongman Classic, Europe's Strongest Man и World's Strongest Man в одном календарном году – в 2018-м.

Совсем недавно в немецком Нойкирхене он перешагнул вес в полтонны (505 кг), что явилось новым мировым рекордом.