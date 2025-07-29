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Спорт

Самый сильный человек планеты установил новый мировой рекорд в полтонны

Пауэрлифтинг Мировой рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 10:38 Фото: Instagram/Thorbjornsson
36-летний знаменитый исландец Хафтор Бьернссон улучшил мировой рекорд в становой тяге. Он поднял штангу весом в 505 килограммов, сообщает Zakon.kz.

Чемпион и многократный призер турниров "Самый сильный человек планеты", известный актер из "Игры престолов" Бьернссон обновил мировой рекорд в становой тяге.

Это случилось на соревнованиях Нойкирхене (Германия), где исландец поднял вес в 505 кило. 

Прежний рекорд (501 кг) также принадлежал ему и был показан в 2020 году.

Хафтор Бьернссон известен мировой общественности своей ролью Григора Клигана (прозвище "Гора") в сериале "Игра престолов".

Тем временем в прошедшие выходные мировым рекордом отметился 16-летний японский школьник, который теперь держит новые цифры в спринте на 100 метров среди юниоров. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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