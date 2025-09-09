15-летняя бразильянка установила рекорд женского профессионального тенниса
Фото: Instagram/nauhanyvitoria_silva
Впервые матч основной сетки профессионального турнира WTA выиграла теннисистка, рожденная в 2010 году. Этим рекордсменом стала бразильская школьница Наухани Сильва, сообщает Zakon.kz.
15-летняя Наухани Витория Леме да Силва, 1206-я ракетка мира и обладательница wild card, порадовала зрителей в первый день Открытого чемпионата Сан-Паулу, победив свою соотечественницу Каролину Алвес (№237 WTA) со счетом 6-7(0), 6-2, 6-0 за 1 час и 49 минут.
Стоит заметить, что рекордсменка впервые в карьере играет на турнире WTA.
На следующей неделе Наухани гарантированно попадет в топ-1000 рейтинга WTA. Леме да Силва, известная по прозвищу "Нана", также занимает 37-ю строчку рейтинга юниорок и в этом году пробилась в третий круг "Уимблдона".
Если коснутся темы юниорского тенниса, то здесь можно отметить недавнее блестящее выступление 17-летнего казахстанца Зангара Нурланулы, который дошел до полуфинала US Open-2025.
