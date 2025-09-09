#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Спорт

15-летняя бразильянка установила рекорд женского профессионального тенниса

Теннис Рекорд WTA, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 15:26 Фото: Instagram/nauhanyvitoria_silva
Впервые матч основной сетки профессионального турнира WTA выиграла теннисистка, рожденная в 2010 году. Этим рекордсменом стала бразильская школьница Наухани Сильва, сообщает Zakon.kz.

15-летняя Наухани Витория Леме да Силва, 1206-я ракетка мира и обладательница wild card, порадовала зрителей в первый день Открытого чемпионата Сан-Паулу, победив свою соотечественницу Каролину Алвес (№237 WTA) со счетом 6-7(0), 6-2, 6-0 за 1 час и 49 минут.

Стоит заметить, что рекордсменка впервые в карьере играет на турнире WTA.

На следующей неделе Наухани гарантированно попадет в топ-1000 рейтинга WTA. Леме да Силва, известная по прозвищу "Нана", также занимает 37-ю строчку рейтинга юниорок и в этом году пробилась в третий круг "Уимблдона".

Если коснутся темы юниорского тенниса, то здесь можно отметить недавнее блестящее выступление 17-летнего казахстанца Зангара Нурланулы, который дошел до полуфинала US Open-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Наставник "Реала" приедет в Алматы в качестве лучшего тренера Ла Лиги
Спорт
13:47, Сегодня
Наставник "Реала" приедет в Алматы в качестве лучшего тренера Ла Лиги
Самый сильный человек планеты улучшил свой же мировой рекорд
Спорт
12:21, Сегодня
Самый сильный человек планеты улучшил свой же мировой рекорд
Футболисты Италии провели драматичный матч с двумя автоголами
Спорт
11:08, Сегодня
Футболисты Италии провели драматичный матч с двумя автоголами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: