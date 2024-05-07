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Елена Рыбакина установила исторический рекорд

Елена Рыбакина Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала единственной теннисисткой, набравшей более 500 "виннерсов" на турнирах категории WTA 1000 в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает статистический ресурс OptaAce, в активе казахстанки 570 выигранных очков за счет своих активных действий.

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Фото: Х/OptaAce

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Елена Рыбакина упрочила свою позицию в "чемпионской гонке" WTA
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Накануне состоялась жеребьевка грунтового турнира категории WTA 1000 в Риме, который пройдет с 7 по 19 мая. Действующая чемпионка турнира – казахстанка Елена Рыбакина получила от организаторов второй номер посева. Она пропустит первый круг, а во втором встретится либо с румынкой Ириной Бегу, либо с теннисисткой из квалификации.

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