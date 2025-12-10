Арина Соболенко высказалась о трансгендерах в женском теннисе

Четырехкратная победительница турниров "Большого шлема", лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала участие трансгендеров в женском теннисе, сообщает Zakon.kz.

Эту тему она озвучила в интервью Пирсу Моргану. Видео размещено 10 декабря на YouTube-канале Моргана.

Со слов первой ракетки мира, это сложный вопрос, и она ничего не имеет против них. Однако Соболенко уверена, что такие спортсмены все равно имеют огромное преимущество над женщинами.

"Считаю несправедливым для женщин соревноваться с биологическим мужчиной. Женщины всю жизнь работают, чтобы достичь своего предела, а потом им приходится сталкиваться с мужчиной – биологически гораздо более сильным. Я не согласна с подобными вещами", – сказала Соболенко.

Сейчас спортсменка готовится к выставочному матчу "Битва полов". Ее встреча с Ником Кирьосом пройдет 28 декабря в Дубае. На "Битве полов" у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), размер стороны корта, на которой будет играть Арина, будет уменьшен от стандартного на 9%.

