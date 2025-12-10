#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.74
599.36
6.71
Спорт

Арина Соболенко высказалась о трансгендерах в женском теннисе

Битва полов, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 07:50 Фото: j48tennis
Четырехкратная победительница турниров "Большого шлема", лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала участие трансгендеров в женском теннисе, сообщает Zakon.kz.

Эту тему она озвучила в интервью Пирсу Моргану. Видео размещено 10 декабря на YouTube-канале Моргана.

Со слов первой ракетки мира, это сложный вопрос, и она ничего не имеет против них. Однако Соболенко уверена, что такие спортсмены все равно имеют огромное преимущество над женщинами.

"Считаю несправедливым для женщин соревноваться с биологическим мужчиной. Женщины всю жизнь работают, чтобы достичь своего предела, а потом им приходится сталкиваться с мужчиной – биологически гораздо более сильным. Я не согласна с подобными вещами", – сказала Соболенко.

Сейчас спортсменка готовится к выставочному матчу "Битва полов". Ее встреча с Ником Кирьосом пройдет 28 декабря в Дубае. На "Битве полов" у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), размер стороны корта, на которой будет играть Арина, будет уменьшен от стандартного на 9%.

9 декабря Союз европейских футбольных ассоциаций наградил голкипера алматинского клуба "Кайрат" Темирлана Анарбекова за игру в матче "Кайрат" – "Олимпиакос".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Арина Соболенко затеяла перепалку с будущим соперником
06:30, 21 ноября 2025
Арина Соболенко затеяла перепалку с будущим соперником
"Мы не можем забывать о Елене Рыбакиной": Арина Соболенко высказалась о конкуренции в женском теннисе
12:50, 22 августа 2024
"Мы не можем забывать о Елене Рыбакиной": Арина Соболенко высказалась о конкуренции в женском теннисе
Арина Соболенко честно оценила свое выступление на US Open-2025 в Ухане
07:57, 09 октября 2025
Арина Соболенко честно оценила свое выступление на US Open-2025 в Ухане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: