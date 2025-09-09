"Канело" и Кроуфорд провели битву взглядов перед главным боем 2025 года
За несколько дней до этого поединка "Канело" и Кроуфорд провели стердаун возле знаменитого фонтана у гостиницы "Белладжио" в Лас-Вегасе.
Помимо самих боксеров в этом мероприятий приняли участие председатель Главного управления по делам развлечений Турки Аль эш-Шейх и президент UFC Дэйна Уайт.
Предстоящую встречу уже называют "боем века", ведь здесь на кону стоят не только титулы, но и историческое наследие обоих спортсменов.
Для Кроуфорда это шанс стать первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.
Ранее он уже добивался этого титула в полусреднем и первом полусреднем весе.
В свою очередь мексиканец готовится к пятой защите титула абсолютного чемпиона.
Для казахстанских болельщиков вечер ивента "Канело – Кроуфорд" будет также памятным, так как в андеркарте предстоящего шоу будет выступать наш боксер Иван Дычко.