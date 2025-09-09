"Канело" и Кроуфорд провели битву взглядов перед главным боем 2025 года

В ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится один из самых грандиозных встреч в истории бокса, где абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, мексиканец Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) сразится с непобежденным американцем Теренсом Кроуфордом (41-0), сообщает Zakon.kz.

За несколько дней до этого поединка "Канело" и Кроуфорд провели стердаун возле знаменитого фонтана у гостиницы "Белладжио" в Лас-Вегасе.

Помимо самих боксеров в этом мероприятий приняли участие председатель Главного управления по делам развлечений Турки Аль эш-Шейх и президент UFC Дэйна Уайт.

Предстоящую встречу уже называют "боем века", ведь здесь на кону стоят не только титулы, но и историческое наследие обоих спортсменов.

Для Кроуфорда это шанс стать первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

Ранее он уже добивался этого титула в полусреднем и первом полусреднем весе.

В свою очередь мексиканец готовится к пятой защите титула абсолютного чемпиона.

Для казахстанских болельщиков вечер ивента "Канело – Кроуфорд" будет также памятным, так как в андеркарте предстоящего шоу будет выступать наш боксер Иван Дычко.