Месси впервые стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ в Южной Америке

Капитан сборной Аргентины, 38-летний Лионель Месси, с активом в 8 голов впервые в карьере признан лучшим бомбардиром южноамериканской квалификации мирового первенства, сообщает Zakon.kz.

Нападающий аргентинской дружины забил 8 голов в нынешнем отборочном цикле на ЧМ-2026. Данный показатель – самый низкий результат по голам в одном розыгрыше, начиная с 1996 года.

До этого лучшие бомбардиры двух предыдущих южноамериканских квалификаций поражали ворота соперников по 10 раз.

Если Месси стал лидером списка снайперов отбора ЧМ-2026 в Южной Америке, то за ним следуют Луис Диас (Колумбия) и Мигель Терсерос (Боливия), на их счету по 7 взятий ворот.

Один из этих мячей боливиец Терсерос забил Бразилии минувшей ночью, а его команда выиграла со счетом 1:0 и получила право на стыковые матчи в попытке попасть на предстоящий мундиаль.

А чемпионы мира без Месси в заключительном матче отборочного раунда на выезде проиграли Эквадору (0:1).