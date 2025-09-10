Боливия обыграла Бразилию и сыграет в стыковых матчах на ЧМ-2026
Утром 10 сентября пятикратный чемпион мира, сборная Бразилии, проиграл в гостях Боливии (0:1) в заключительном 18-м туре отборочного цикла ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.
Победу с минимальным счетом хозяевам поля принес хавбек Мигель Терсерос, который реализовал пенальти на 45-й минуте важного поединка.
Благодаря этому успеху боливийцы теперь сыграют в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026. Они завершили отборочный турнир на седьмой строчке таблицы в Южной Америке.
Бразильцы же заняли пятое место в отборе и напрямую получили путевку на предстоящий мундиаль.
Из южноамериканской конфедерации гарантировали себе место на ЧМ-2026 еще пять команд: Аргентина, Эквадор, Колумбия, Уругвай и Парагвай.
Уступив Боливии, "пентакампионы" потерпели первую неудачу во главе с Карло Анчелотти. До этого "Селесао" сыграла вничью с Эквадором (0:0), обыграла Парагвай (1:0) и разгромила Чили (3:0).
