Боливия обыграла Бразилию и сыграет в стыковых матчах на ЧМ-2026

Утром 10 сентября пятикратный чемпион мира, сборная Бразилии, проиграл в гостях Боливии (0:1) в заключительном 18-м туре отборочного цикла ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Победу с минимальным счетом хозяевам поля принес хавбек Мигель Терсерос, который реализовал пенальти на 45-й минуте важного поединка.

Благодаря этому успеху боливийцы теперь сыграют в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026. Они завершили отборочный турнир на седьмой строчке таблицы в Южной Америке.

Бразильцы же заняли пятое место в отборе и напрямую получили путевку на предстоящий мундиаль.

Из южноамериканской конфедерации гарантировали себе место на ЧМ-2026 еще пять команд: Аргентина, Эквадор, Колумбия, Уругвай и Парагвай.

Уступив Боливии, "пентакампионы" потерпели первую неудачу во главе с Карло Анчелотти. До этого "Селесао" сыграла вничью с Эквадором (0:0), обыграла Парагвай (1:0) и разгромила Чили (3:0).