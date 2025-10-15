#АЭС в Казахстане
Спорт

Месси стал автором нового мирового рекорда по голевым ассистам

Футбол Рекордсмен Мира, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 16:59 Фото: Instagram/afaseleccion
Знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси возглавил мировой рейтинг по голевым передачам за сборную, опередив в этой гонке бразильца Неймара и Лэндона Донована (США), сообщает Zakon.kz.

Капитан чемпионов мира добился уникального достижения утром 15 октября, когда отдал два паса своим коллегам в товарищеском матче против Пуэрто-Рико.

Сам встреча, которая прошла в американском Форт Лодердейле, завершилась разгромом соперника со счетом 6:0.

Благодаря двум результативным действиям Месси к этому моменту накопил 60 голевых передач за все время выступления в составе сборной Аргентины.

38-летний форвард опередил в этой номинации Неймара (Бразилия) и Лэндона Донована (США), в активе которых по 58 ассистов.

Подобной рекордной историей накануне отметился Криштиану Роналду, забивший два гола в ворота Венгрии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
