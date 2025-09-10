Алуа Балкибекова гарантировала себе медаль на ЧМ в Великобритании

Фото: olympic.kz

Алуа Балкибекова выиграла четвертьфинал чемпионата мира по боксу в Ливерпуле. Казахстанка гарантировала себе место на пьедестале по итогам соревнований в весовой категории до 51 кг, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале Алуа выиграла у И-Сюань Гуо (Тайбэй). Противостояние завершилось единогласным решением судей. Фото: olympic.kz Ранее сообщалось, кто из боксеров Казахстана выступит в Ливерпуле 10 сентября.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: